Шапша обсудил с главой Минпромторга РФ перспективы развития калужской промышленности
Губернатор Калужской области в своем телеграме рассказал о рабочей встрече с Антоном Алихановым.
Обсуждалась новые инвестпроекты и поддержка существующих компаний.
За последние три года промышленные предприятия получили около 44 миллиардов рублей в виде помощи.
По словам Владислава Шапши, Калужская область заручилась поддержкой Минпромторга.
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