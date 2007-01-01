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Экономика и бизнес

Владислав Шапша принял участие в совещании у Мишустина

Обсуждался единый план по достижению национальных целей развития России до 2030 года, сообщил губернатор Калужской области 12 ноября.
Дмитрий Ивьев
16:48 сегодня
0 520
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Стратегическую сессию провел председатель правительства России Михаил Мишустин.

Единый план должен связать указ президента, 19 нацпроектов и более 40 госпрограмм.

Как пояснил Мишустин, это будет цифровой интерфейс, который покажет, что нужно сделать для выполнения семи стратегических задач.

Владислав Шапша заявил, что Калужская область готова включиться в выполнение задач.

- Достижение национальных целей должно быть чётко организовано по всей вертикали государственного управления, - подчеркнул губернатор. - С оперативной обратной связью от людей.

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Лента комментариев
Ozzz1971

....деньги надо списать к новому году,поэтому засуетились.

...
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В Калуге продолжают ремонтировать дороги, пока позволяет погода
13:41 сегодня
1 1144
mrTJohn

Вот тебе и традиционные ценности...

...
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В Обнинске в раздел имущества супругов пришлось вмешаться приставам
13:01 сегодня
1 892
mrTJohn

Пацан к успеху шёл. Но не дошёл, не фортануло.

...
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Житель Калуги хранил в гараже больше 1000 литров спиртного
13:00 сегодня
1 1340
maks17

Это они ( водители ) еще не ездили в сторону ул. Горького, особенно по нечетной стороне домов...

...
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11:49 сегодня
1 1320
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

А что касаемо Ивана Великого, то всем этим вашим пшиковым комментариям грош цена, ибо не зная истории нельзя судить никого, кроме самих себя.

...
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12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III
11:48 сегодня
11 6316
urii

Я не знаю откуда это фото, в 11ч30м ничего подобного там не было. Копают во дворе по ул. Клюквина 3. Так,что уважаемый ДМИТРИЙ ИВЬЕВ прежде чем что-то публиковать убедитесь в достоверности.

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1 810
Shurez
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Калужанка устроила два пьяных ДТП
11:33 сегодня
1 1924
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Некому Meshootka (я догадываюсь, что это очень активная женщина, как здесь , так и во всех ее дай Бог домашних делах, надо бы знать, тем более, что у неё уже взрослые отроки, что слово «мишутка» на английском языке звучит совсем по-другому, а именно - tedde bear? но уж никак не , ну сами знаете как она себя величает, и тем не менее я нисколько не принижаю её достойный, а иногда и юмористичный взгляд на нашу нормальную (а не так как некоторые пишут провальную действительность.

...
Общество
12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III
11:25 сегодня
11 6316
colorkaluga

Собаки среагировали на появление другой собаки. Они не проявляли агрессию, не нападали, виляли хвостами... Мои дети умеют обращаться с собаками и правильно вести себя при появлении незнакомых животных.

...
Общество
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11:17 сегодня
5 3654
АлександрГ

Вчера по телефону в 4-й аптеке ответили,что льготных лекарств для инвалидов 3-й группы до следующего года не будет (инфаркт)

...
Общество
Бастрыкин заинтересовался жалобами на нехватку лекарств в Калуге
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