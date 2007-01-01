Владислав Шапша принял участие в совещании у Мишустина

Обсуждался единый план по достижению национальных целей развития России до 2030 года, сообщил губернатор Калужской области 12 ноября.

Стратегическую сессию провел председатель правительства России Михаил Мишустин.

Единый план должен связать указ президента, 19 нацпроектов и более 40 госпрограмм.

Как пояснил Мишустин, это будет цифровой интерфейс, который покажет, что нужно сделать для выполнения семи стратегических задач.

Владислав Шапша заявил, что Калужская область готова включиться в выполнение задач.

- Достижение национальных целей должно быть чётко организовано по всей вертикали государственного управления, - подчеркнул губернатор. - С оперативной обратной связью от людей.