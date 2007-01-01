Производство сливочного масла в Калужской области выросло на 17,1%

Такие показатели зафиксированы за девять месяцев 2024 года, сообщили 12 ноября в правительстве региона.

Производители выпустили 914 тонн.

- Выпуск молочной продукции налажен на 45 предприятиях, из которых только шесть относятся к категории крупных и средних, а остальные являются малыми, - отметили в правительстве. - Их продукция реализуется в торговых точках области, столицы, Подмосковья и других регионов Центрального Федерального округа.

Также в области выросло производство кондитерских изделий - плюс 16,1 % за девять месяцев. Экспорт кондитерских изделий вырос в полтора раза, и его доля в общем объеме экспорта с территории региона достигла отметки в 3,3%.