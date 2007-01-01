Калужские дизайнеры представили свои бренды в торговых центрах
Точки продаж будут открыты в Калуге до 29 декабря по пятницам, субботам и воскресеньям в двух крупных торговых центрах, сообщили во вторник в правительстве области.
В рамках проекта «Крепко сшито» калужанам представят женскую верхнюю одежду, белье и бомбочки для ванн, созданные калужскими умельцами.
Среди участников проекта и выпускницы образовательной программы «Мама-предприниматель», которая реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».
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