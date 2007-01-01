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Калужские дизайнеры представили свои бренды в торговых центрах

Дмитрий Ивьев

Точки продаж будут открыты в Калуге до 29 декабря по пятницам, субботам и воскресеньям в двух крупных торговых центрах, сообщили во вторник в правительстве области.

Дмитрий Ивьев 630 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники