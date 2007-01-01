420 калужан сохранили свои рабочие места благодаря господдержке
Компании получили субсидии на финансовое обеспечение затрат, сообщили 11 ноября в министерстве труда и социальной защиты области.
Участниками такой программы временной занятости в период простоя стали сотрудники промышленных предприятий.
Как рассказала замминистра труда и социальной защиты Калужской области Лариса Кулакова, действия направлены на снижение напряжения на рынке труда в рамках нацпроекта «Демография».
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