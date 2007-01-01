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Экономика и бизнес

В Калужской области займутся кадрами для АПК

Работу над федеральным проектом «Кадры в АПК» обсудили на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши и министра сельского хозяйства региона Александра Ефремова.
Дмитрий Ивьев
08:43 сегодня
0 532
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В частности, планируется оснастить агроклассы оборудованием, ввести доплаты преподавателям и увеличить количество целевиков.

Также по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в нашем регионе строят 28 жилых домов для работников сельского хозяйства.

Финансирование программы будет увеличено в следующем году. Проекты комплексного развития запланированы в Юхнове, Медыни, Людиново, Малоярославце и Хвастовичах.

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калужская область
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Лента комментариев
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

...
Общество
Владислав Шапша рассказал о выполнении 90% наказов калужан
11:57 сегодня
2 664
дядя саша 1

Почему нельзя сделать каток в гостинных дворах и не переделыват его каждый год, тем болеее онтам уже был, но зачем-то его разобрали?

...
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11:54 сегодня
1 1296
Demarco

По-вашему ядерная ракета хранилась в одном из гаражей в Сосенском? )))

...
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10:31 сегодня
5 4354
harier

По-вашему ядерная ракета хранилась в одном из гаражей в Сосенском? )))

...
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10:02 сегодня
5 4354
Василёк

а где список посмотреть, чтобы с результатами сравнить ?

...
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09:59 сегодня
2 664
Василёк

а какая погода должна быть по госту для укладки асфальта - журналисты не хотят уточнить ?

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Шо, опять? 😃

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1 2654
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

послали сигналы 😃 в каком месте посылали ?

...
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mrTJohn

при обнаружении обломов

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07:48 сегодня
5 4354
Василёк

опозиционный кп 40 😃 а что не дошли проведать перекрытый проход по улице богородицкой ? там не далеко было. а воз и ныне там.

...
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