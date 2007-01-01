В Калужской области займутся кадрами для АПК
Работу над федеральным проектом «Кадры в АПК» обсудили на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши и министра сельского хозяйства региона Александра Ефремова.
В частности, планируется оснастить агроклассы оборудованием, ввести доплаты преподавателям и увеличить количество целевиков.
Также по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в нашем регионе строят 28 жилых домов для работников сельского хозяйства.
Финансирование программы будет увеличено в следующем году. Проекты комплексного развития запланированы в Юхнове, Медыни, Людиново, Малоярославце и Хвастовичах.
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