В Калужской области займутся кадрами для АПК

Работу над федеральным проектом «Кадры в АПК» обсудили на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши и министра сельского хозяйства региона Александра Ефремова.

В частности, планируется оснастить агроклассы оборудованием, ввести доплаты преподавателям и увеличить количество целевиков.

Также по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в нашем регионе строят 28 жилых домов для работников сельского хозяйства.

Финансирование программы будет увеличено в следующем году. Проекты комплексного развития запланированы в Юхнове, Медыни, Людиново, Малоярославце и Хвастовичах.