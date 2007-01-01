-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Производство молока в Калужской области выросло на 11%
Экономика и бизнес

Производство молока в Калужской области выросло на 11%

Предварительные итоги работы АПК за 2024 год обсудил губернатор Владислав Шапша на встрече с министром сельского хозяйства Александром Ефремовым.
Дмитрий Ивьев
08:42 сегодня
0 504
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Отмечалось, что продуктов хватает не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Калужские товары поставляются в 40 стран мира.

Производство молока в регионе собираются повышать с помощью новых комплексов в Малоярославецком, Ульяновском и Хвастовичском районах. 

Губернатор похвалил калужских аграриев, рассказав об увеличении поддержки в предстоящем году.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

...
Общество
Владислав Шапша рассказал о выполнении 90% наказов калужан
11:57 сегодня
2 664
дядя саша 1

Почему нельзя сделать каток в гостинных дворах и не переделыват его каждый год, тем болеее онтам уже был, но зачем-то его разобрали?

...
Общество
В Калуге засыпали песком площадь Старый Торг
11:54 сегодня
1 1296
Demarco

По-вашему ядерная ракета хранилась в одном из гаражей в Сосенском? )))

...
Происшествия
В Калужской области уничтожили семь беспилотников
10:31 сегодня
5 4354
harier

По-вашему ядерная ракета хранилась в одном из гаражей в Сосенском? )))

...
Происшествия
В Калужской области уничтожили семь беспилотников
10:02 сегодня
5 4354
Василёк

а где список посмотреть, чтобы с результатами сравнить ?

...
Общество
Владислав Шапша рассказал о выполнении 90% наказов калужан
09:59 сегодня
2 664
Василёк

а какая погода должна быть по госту для укладки асфальта - журналисты не хотят уточнить ?

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать улицу Кирова
09:23 сегодня
1 1318
Геннадич

Шо, опять? 😃

...
Авто и транспорт
В Калуге ликвидируют часть платной парковки на улице Кирова
09:12 сегодня
1 2654
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

послали сигналы 😃 в каком месте посылали ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Натурализованным мигрантам-неадекватам силовики послали четкие сигналы
07:51 сегодня
2 7846
mrTJohn

при обнаружении обломов

...
Происшествия
В Калужской области уничтожили семь беспилотников
07:48 сегодня
5 4354
Василёк

опозиционный кп 40 😃 а что не дошли проведать перекрытый проход по улице богородицкой ? там не далеко было. а воз и ныне там.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге ребенок-инвалид вынужден добираться до школы по глухому бездорожью
21:01 10.11
3 3416
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IklhTkJIM1FFd1pYcGdleGtuOFp2dHc9PSIsInZhbHVlIjoia0RUaDlNT2V2V0hvZGY4SjArMk9FdUVGTGYvVFlMOW1SK290emd0TGtSNlREcmcxcEF6NGxNODZyWEc3QXVFV2VudjAvL1FjRlFtOE41WXdMWjhIeXlmWmllT1J4Tk5tZ2VSWkl5dlNiSk9uWi9mSjJtZjBadk5mRzl5d2l4ZmtCNSt2YXpKQXVoc0h6R0tWb0tMUDQ5cDBhR3FFU29Bci9wMXljNGZsbjNFUkMxb0VMMmJJTnorNWJKM3B4c09YRjJ1eVlQSWhMNjRwbXFGSDI4V3loZjZ4TEFLTjkrRVUxN2VoWGZiRW9qSFo0cmYyQW9YTGZlVzRDRVIxSU55OHViSVk5RmxQRW9yQWJkVFgveHU1NEFtZXJXVE4zWFlpeXhwVHBIbjlUVmpLWCs1bHZiTkF3MTRWVG9lTk1XYUluTzM0NVplYjRaS3hmYTlPYmoxS0dyaUNsZ2dtUmplZTBUNDkvUnRRQUlsNWVaSUlaVXRUNWl5TUZUK0tCaWlUTUJYRStMMjA2L0s0TkRXT2J5ZFNJK2xCQjZ6OW9QbUJmb3l5cVhTajFPazVJYXN4c1VCU3VWRUw0a1YyeTZ6SnJGY3BnMFJxMklBU2pHRUdVRDhRQVhoZ3NaOXlITjR6VWlPb2U3V3E1OWExcW5vN012ZGcxcnM0WHZ0L2wrWC9EVFlpMDNXUFhQa1FBN1lnSVhIR0pFSHVlbC9BbTRGa01UditaMzJEUVVDa2EzUXVaU1ZiNXFobThQS0JSQ3hjMnBXcXRRQWFKRmZuZC83ZGRKMlRZaHFVQ0plbU91aUl4b0JGOWpLWDR5S3E3MjI4VzJqWUpkVXdTcEZ5eCtnLyIsIm1hYyI6IjljMzlmNTgwNTYxOTk4YTI2ZGMwZmU3NTBiNGQ2YjMxZmZjODJiYmExOGE0OWNmMmI4NjdjYjFiMDY5NjIwOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImE5dCsyTVNNL0R4aGlsTnUzc2FyM3c9PSIsInZhbHVlIjoiQUtycEFpd1JzTHZOcGJrazMxUmJFbldYMmZBTDM4Rk5kZUVCYUVHUCtWMnQ5K3F4c0dZOHJadmFtS0E5TXQ4MGdUejY5ZVgrSThJejRHNm1PU2FTeVVKT2hDVTJmOUIwaW9GRXhGWlhiMjNsekdDSnZBVEozVUtmUU5wUjJBdS9sQVM5STJTVVJKRmczZVpiOHNXOEhOSjFUT1pQdUd2elFWS1grdzdoSlUxaUFOeVhIZFI4R3FoNktKOEJoU0hocVE5cjRxb3Z5VXQxUE01T0RkdCtvR29QK2xJbUY1aHNQSzlIU0J6TFYvRjk5ZnBrM0ZBWEdTelNPZldSQkJmeWdKRzh1dXRNZlp0NExPZHliUlZ1NkdlVXByUEs1cmRsNmkxNC9yZlBxWjUyRXZPN1pGelpUUitPa3hmRVJYaUtocGE4ZWlLVWxUU3hNYjNwbU9BM0NvVlRUbHhvTmZLdE00Q0tqelVRbjZyeUMxOVFkdW5BZkpqcVJSQWZsdWtBK3R4QjZsQ3dyQ2FUck44MENrTGw3NlJGaXJZTjBKU2lPNU9EdUFBQlducFVIVm5hY3g3Nm9IQ05heEZYTnlJbiIsIm1hYyI6ImU1NDRiZmQ0MjhkZjlmMTk3Zjk1MGZjNzdhOTE1Y2Q5ODExMGM4ZWUxOWJlNjdhNzY4NDMxMjA2OTlhNmMyNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+