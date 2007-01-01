Производство молока в Калужской области выросло на 11%
Предварительные итоги работы АПК за 2024 год обсудил губернатор Владислав Шапша на встрече с министром сельского хозяйства Александром Ефремовым.
Отмечалось, что продуктов хватает не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Калужские товары поставляются в 40 стран мира.
Производство молока в регионе собираются повышать с помощью новых комплексов в Малоярославецком, Ульяновском и Хвастовичском районах.
Губернатор похвалил калужских аграриев, рассказав об увеличении поддержки в предстоящем году.
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