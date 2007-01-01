Производство молока в Калужской области выросло на 11%

Предварительные итоги работы АПК за 2024 год обсудил губернатор Владислав Шапша на встрече с министром сельского хозяйства Александром Ефремовым.

Отмечалось, что продуктов хватает не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Калужские товары поставляются в 40 стран мира.

Производство молока в регионе собираются повышать с помощью новых комплексов в Малоярославецком, Ульяновском и Хвастовичском районах.

Губернатор похвалил калужских аграриев, рассказав об увеличении поддержки в предстоящем году.