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Главная Новости Экономика и бизнес Владислав Шапша принял участие в форуме «Деловая Россия»
Экономика и бизнес

Владислав Шапша принял участие в форуме «Деловая Россия»

В пятницу, 8 ноября, с участием замруководителя Администрации Президента Максима Орешкина обсуждался вопрос технологического лидерства. 
Дмитрий Ивьев
08:43 сегодня
1 462
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Шапша подчеркнул, что в Калужской области ведется работа, чтобы к 2030 году вдвое увеличить инвестиции на исследования и разработки со стороны частного бизнеса. Продолжается поиск источников экономического роста, а также развиваются высокотехнологичные производства.

Например, в Обнинске появился новый промышленный кластер. А на боровской площадке ОЭЗ «Калуга» хотят построить Центр радиационной модификации полимеров, антимикробной обработки пищевых продуктов и радиационной стерилизации медицинских изделий.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Василёк

технологического лидерства среди кого ? стран африки ?

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша принял участие в форуме «Деловая Россия»
11:41 сегодня
1 462
ILR

А он пошлёт.

...
Экономика и бизнес
Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
09:09 сегодня
3 2798
Василёк

всмысле "если?" Китай в российские авантюры и не вписывался. Это все промыслы местных перекупов. По сути тот же параллельный импорт. От китайцев ни гарантий - ни обязательств.

...
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Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
22:56 08.11
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Василёк

оскорбление чувств верующих ?

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Василёк

это что ж им с детства к бегам из рф готовиться ?

...
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ecilop

"Приоритет – качеству, поэтому будем выгадывать каждый погожий денёк"

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A-72

что дальше, если Китай пошлет

...
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Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
16:49 08.11
3 2798
ILR

КП всё падает вниз в своих публикациях и думаешь - вот оно дно, а нет...🤕

...
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11:51 08.11
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