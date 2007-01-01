Владислав Шапша принял участие в форуме «Деловая Россия»

В пятницу, 8 ноября, с участием замруководителя Администрации Президента Максима Орешкина обсуждался вопрос технологического лидерства.

Шапша подчеркнул, что в Калужской области ведется работа, чтобы к 2030 году вдвое увеличить инвестиции на исследования и разработки со стороны частного бизнеса. Продолжается поиск источников экономического роста, а также развиваются высокотехнологичные производства.

Например, в Обнинске появился новый промышленный кластер. А на боровской площадке ОЭЗ «Калуга» хотят построить Центр радиационной модификации полимеров, антимикробной обработки пищевых продуктов и радиационной стерилизации медицинских изделий.