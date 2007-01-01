В Калужской области создадут венчурные фонды для поддержки стартапов
Они появятся на базе калужского «Парка атомных и медицинских технологий» и рязанской «Аэрокосмической инновационной долины», сообщил 8 ноября губернатор Владислав Шапша.
Фонды на базе ИНТЦ будут инвестировать в молодые компании и стартапы.
Проект будут выбирать из тех, что предложат резиденты ИНТЦ, отметил глава региона.
- Уверен, что совместная работа позволит повысить эффективность принимаемых решений, направленных на развитие инноваций, - подчеркнул Шапша.
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