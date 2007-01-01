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В Калужской области создадут венчурные фонды для поддержки стартапов

Дмитрий Ивьев

Они появятся на базе калужского «Парка атомных и медицинских технологий» и рязанской «Аэрокосмической инновационной долины», сообщил 8 ноября губернатор Владислав Шапша.

Дмитрий Ивьев 358 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники