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Новость дня Экономика и бизнес

Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге

Стали известны подробности о новом производстве на ПСМА Рус.
Дмитрий Ивьев
15:50 сегодня
0 696
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Как мы уже рассказывали, расширение анонсировал 7 ноября губернатор Владислав Шапша.

Издание Drom со ссылкой на свои источники на предприятии сообщило, что в феврале запустят отверточную сборку, а летом следующего года – сварку и окраску.

Предполагается, что в Калуге будет выпускаться около 3500 машин в месяц.

В салонах калужские Haval M6 должны появиться весной.

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Лента комментариев
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