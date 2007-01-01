Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
Стали известны подробности о новом производстве на ПСМА Рус.
Как мы уже рассказывали, расширение анонсировал 7 ноября губернатор Владислав Шапша.
Издание Drom со ссылкой на свои источники на предприятии сообщило, что в феврале запустят отверточную сборку, а летом следующего года – сварку и окраску.
Предполагается, что в Калуге будет выпускаться около 3500 машин в месяц.
В салонах калужские Haval M6 должны появиться весной.
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