Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге

Стали известны подробности о новом производстве на ПСМА Рус.

Как мы уже рассказывали, расширение анонсировал 7 ноября губернатор Владислав Шапша.

Издание Drom со ссылкой на свои источники на предприятии сообщило, что в феврале запустят отверточную сборку, а летом следующего года – сварку и окраску.

Предполагается, что в Калуге будет выпускаться около 3500 машин в месяц.

В салонах калужские Haval M6 должны появиться весной.