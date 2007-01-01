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Экономика и бизнес

В Калуге начнут производить новый китайский бренд

Как сообщила в четверг, 7 ноября, Пресс-служба губернатора, дополнительные производственные мощности откроются на предприятии ПСМА Рус, которое в настоящее время производит калужские Citroen C5 Aircross
Михаил Тырин
15:28 сегодня
0 1434
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Расширение производства – результат переговоров с китайскими партнерами, шедших последний год.

Пока не сообщается, какая именно марка будет выпускаться в Калуге, но известно, что это популярный у россиян китайский бренд.

- Загрузка линий и цехов будет максимальной, еще почти тысяча калужан будут обеспечены работой, налоговые отчисления в бюджет региона вырастут, — написал у себя в телеграм-канале Владислав Шапша.  

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Лента комментариев
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какое великоскрепное соревнование 🤣 прям как на древней руси

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