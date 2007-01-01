В Калуге начнут производить новый китайский бренд

Как сообщила в четверг, 7 ноября, Пресс-служба губернатора, дополнительные производственные мощности откроются на предприятии ПСМА Рус, которое в настоящее время производит калужские Citroen C5 Aircross

Расширение производства – результат переговоров с китайскими партнерами, шедших последний год.

Пока не сообщается, какая именно марка будет выпускаться в Калуге, но известно, что это популярный у россиян китайский бренд.

- Загрузка линий и цехов будет максимальной, еще почти тысяча калужан будут обеспечены работой, налоговые отчисления в бюджет региона вырастут, — написал у себя в телеграм-канале Владислав Шапша.