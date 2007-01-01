После «чистки от инфляции» рост зарплат в Калуге составил 8,6%

Калугастат опубликовал данные по состоянию экономики Калужской области в этом году.

Во вторник, 5 ноября, главное статистическое ведомство региона опубликовало доклад о социально-экономическом положении Калужской области в период с января по сентябрь этого года.

Объемный документ на 114 страниц мы попросили прокомментировать кандидата экономических наук, доцента, заместителя директора по научной работе Калужского филиала Президентской академии Дмитрия ТЮТИНА.

Как оказалось, экономика региона в последнее время чувствует себя довольно неплохо.

Дмитрий Тютин

заведующий кафедрой делового администрирования и рыночной аналитики Калужского филиала Президентской академии За прошедшие 9 месяцев в социально-экономическом развитии Калужской области сохранились позитивные тенденции, при этом с большей очевидностью начали проявляться структурные изменения, - говорит Дмитрий Васильевич. - В целом базовые отрасли региональной экономики демонстрируют позитивную динамику.

Согласно данным региональной статистики, индекс промышленного производства демонстрирует по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост более чем на 12%. Динамика роста сельского хозяйства была менее значительна и составила 0,7%. Увеличился оборот розничной торговли (+3%) и объем платных услуг (почти 5%). Таким образом, за прошедшие 9 месяцев в регионе сохранялся рост производства и увеличивался платежеспособный спрос.

Рост номинальной начисленной заработной платы в регионе составил 17,7%, - говорит в заключение Тютин о, пожалуй, самом важном для многих калужан показателе.- Сопоставляя данное значение с индексом потребительских цен на товары и услуги, отражающего инфляцию за рассматриваемый период 8,5%, можно констатировать, что повышение заработной платы в регионе значительно опережало рост цен. Рост реальной, то есть «очищенной» от инфляции, заработной платы в Калужской области составил 8,6%.