0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес После «чистки от инфляции» рост зарплат в Калуге составил 8,6%
Новость дня Экономика и бизнес

После «чистки от инфляции» рост зарплат в Калуге составил 8,6%

Калугастат опубликовал данные по состоянию экономики Калужской области в этом году.
10:10 сегодня
0 196
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 5 ноября, главное статистическое ведомство региона опубликовало доклад о социально-экономическом положении Калужской области в период с января по сентябрь этого года.

Объемный документ на 114 страниц мы попросили прокомментировать кандидата экономических наук, доцента, заместителя директора по научной работе Калужского филиала Президентской академии Дмитрия ТЮТИНА.

Как оказалось, экономика региона в последнее время чувствует себя довольно неплохо.

Дмитрий Тютин Дмитрий Тютин
заведующий кафедрой делового администрирования и рыночной аналитики Калужского филиала Президентской академии

За прошедшие 9 месяцев в социально-экономическом развитии Калужской области сохранились позитивные тенденции, при этом с большей очевидностью начали проявляться структурные изменения, - говорит Дмитрий Васильевич. - В целом базовые отрасли региональной экономики демонстрируют позитивную динамику.

Согласно данным региональной статистики, индекс промышленного производства демонстрирует по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост более чем на 12%. Динамика роста сельского хозяйства была менее значительна и составила 0,7%. Увеличился оборот розничной торговли (+3%) и объем платных услуг (почти 5%). Таким образом, за прошедшие 9 месяцев в регионе сохранялся рост производства и увеличивался платежеспособный спрос.

Рост номинальной начисленной заработной платы в регионе составил 17,7%, - говорит в заключение Тютин о, пожалуй, самом важном для многих калужан показателе.- Сопоставляя данное значение с индексом потребительских цен на товары и услуги, отражающего инфляцию за рассматриваемый период 8,5%, можно констатировать, что повышение заработной платы в регионе значительно опережало рост цен. Рост реальной, то есть «очищенной» от инфляции, заработной платы в Калужской области составил 8,6%.

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк

выражение недовольства - весьма суровое и действенное наказание. зачем же так жестко.

...
Общество
Горуправа Калуги получила первый упрек от Шапши за неготовность к уборке тротуаров зимой
15:32 05.11
2 2400
Shurez

не менее 200 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли к 2023 году...

...
Общество
Калужская область планирует ввести в оборот 200 тысяч гектаров сельхозземли
15:14 05.11
1 1444
Shurez

Очевидно – волшебный пинок нужен для того, чтобы начать, наконец, что-то делать – то, что делать нужно, но не хочется...

...
Общество
Горуправа Калуги получила первый упрек от Шапши за неготовность к уборке тротуаров зимой
14:34 05.11
2 2400
mik27

Сейчас зато никакой митинг не провести- сразу посадят.

...
Общество
5 ноября в Калуге прошел шумный митинг
11:10 05.11
3 7606
mik27

90е по сравнению с негодняшним временем как раз поспокойнее будут.

...
Криминал
В Калужской области задержали мужчину за расстрел спортсмена в лихие 90-е
11:09 05.11
1 2252
best85

Ну да,в пустыне живём (( А других проблем нет? Детям на лечение по 200 рублей собираем.

...
Праздники
Для Калуги закупили 20 новогодних елок за 6,1 миллиона рублей
09:17 05.11
2 2584
ajax

Слава КПСС, отодвинули от темы спорта девушку, а то бы читали очередной опус на 5 листах про мучения местных игроков! Другой автор - иной подход. Нечего читать про местных мячепинателей. Пока - нечего!

...
Спорт
Магия цифр: третьего числа «Ленинградец» забил «Калуге» три мяча, один из которых стал трехсотым голом клуба
21:59 04.11
1 1694
ajax

У этого автора "ляпы" - обычное дело.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
21:13 04.11
4 5436
VGA

Капали траншею

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
17:23 04.11
4 5436
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

...
Общество
Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников
14:34 04.11
1 3368
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6InVSVm9ySFlieVpTamFQU094N1kvTWc9PSIsInZhbHVlIjoieVpTUExBTVliTVlDdFN5WHhud3U0aGNlaXNPT1FVTFlqb1duRjRPQW45aHZ1MFhiRHJFR2VvRmtLN3dRUFNHaXB3NWJHSGtrTDAxc2dSTm1sREZqcldUM2hCcXVhZmRoQm1NK1I5a0U5bG1VY21CWlBFalNaVW44QVcwRk5kYW5RYldSZDZwT0tXaWpBaWlHS2c3cEdVQ205WXZrTDZIRDB6cjJ4VCtoR1orbDJ4MmFabjdFeWdJbll3cU5YMnN4ZlI0S25JcURqMStlczdjTzZlNVZNeGU4aDVaSXVhd2c3djJqVzVmR3ptdG1HcjJ5UGNkdVRibWY2ckJwQm83NDNmS2ZPUVJ5NU1yY1pqbUUzMjRFM0RMQjIwKzA0UlIxNVVvRVU4UDRMbHJPOTlRclI3TnRsS0F5S2lOY2E4MHZaaUZyRHRtNi9ieTdNTEtWZElENUFPNUdIcFFmazlLdGxpVzFPYWhMaVh6SFNycnBFQzBORG9pWVpJY1QvM2hRbzFJVWltUndQaUx6dTB2ZWNxTjJ0ZGlDNTRLVWhqL2lOa3BWVHlRWVRBZ2pZSlZHRTZIZWlPUTcxdk1KUHZHbUVkTUpyYUNRNzRaTVFTRlBIblNJcWFwbjBULzYvR2ZPM1VxSVRISGNmN0RMdlFNemxYSVdqV2ZHc3JLVWl3ajUxZ01ORy9rajh1NDEyYTQxOGpHQ3ZSOS95bUNsemJlQWZaUjA5VjdFcEQyQ1hWODN0OUsxWXBjZUVjemFpM1d4aVFmTk1Nc1ZDUWpsWWJCN21HakZQcFJzZzFjWnVhdjdYYkRIVEQ0ZUlyTWdOMkUzRTh2Nkllak1SbFpmODAyYiIsIm1hYyI6IjdkZDliYTU0NmJlODRjOWQ1ZDQ4ZTAzNzIwNTc2OWNiZDY0ZGM1ZjQ0MzFkYWRjNWQzNTA0MGZiMDNiZTU4NTEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkpDQTA1aFVtS1NQclY2emp0RzBqUGc9PSIsInZhbHVlIjoiVzlpbzl1Q3JOb0wzUFU2b2hzOTZoWFc2VGtMZm9VdWJXVnd1cDYrbGxzVlB0VGV4REtMY0ZqNkZPbG9ZR1N6YUx6WmNFdy9ER2d5SG1tbW5Id25kTVN4bXNRVThEWWVKZzV2MWFtN1JDVmlGOWgySVY2VnJUTmNIWkR6SzZNRldoNWlTaHo0VlZSNFg0ZFNzMUFOZTRZbk1zQzlVZGR6QllHTHVPVU5VTm1zRFpEQkZCa1ROVmhwcThJazFDcTJlL1ptUGI4dHRWU2I0R0pLbjB0aG1GdG9GSnNWZFNIVTFhdSs3bGxNaW5pK083NmxsT1JvUklieEtNMTl5b2J6eDRKRXdaNHVmMUkxdENyQ1YyMjZwS3M0U0Nmay9IcDhkRU5CZVpyajBtRG1YbDMvR2tLYldydm9MODhIRW5yQlhJQlp2KzE5OGhZRU8vQVdRQVZYVW5xcTIzNmJDVzdDNWpaL2NvSDQ4Z0tETEtRS3RyL201dzVVK1B1ME9LWmczR01XMnRMWnVKaEVYaGU1MGxlOWRydVN1dG1IdFN5c2J2TlZTNUhtS1p4VDdyZ0NLY3liSkc1MGNKTEpvNUJ3bCIsIm1hYyI6IjIwNmI1ZWE2MWRlMTJiNzQzNmUxYmM0NDEyNjc4YThlM2M2YTdhMmUwZGIyOGJlYmNkZjY4OGRmYmYyYjM0OTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+