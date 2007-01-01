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Экономика и бизнес

Калужская область становится молочным краем

За девять месяцев текущего года, по сравнению с прошлым годом, выпуск молока увеличился более чем на 11%, сообщило в субботу, 2 ноября, региональное министерство сельского хозяйства
Михаил Тырин
10:58 сегодня
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Общий надой в хозяйствах области составил 433,3 тысячи тонн. Показатель на одну корову таким образом составяет 7 586 килограммов, а это на 608 килограммов больше, в прошлом году.

Однако, предел не достигнут, и специалисты прогнозируют рекордный показатель в 10 тысяч килограммов.

 Ведутся переговоры о поставках калужского молока для школьников Индонезию - об этом шла речь во время деловой встречи губернатора с руководством страны в Джакарте. .

 

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