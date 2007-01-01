Жители Калужской области разместили рекордные суммы на вкладах

С января по сентябрь 2024 года сбережения калужан выросли в полтора раза. Об этом на пресс-конференции сообщил управляющий ВТБ в Калужской области Георгий Юрданов.

«Такой подход к накоплению соответствует общероссийским тенденциям. Ключевая ставка поднималась в течение года с 16 до 21%, вместе с ней растут и проценты по вкладам. Закономерно, что калужане предпочитают откладывать крупные покупки и размещать свободные средства на депозитах, чтобы получить максимальный доход», — отметил Георгий Юрданов.

В третьем квартале многие жители региона увеличивали свои вклады, отказываясь от ипотеки. Льготные программы, которые были очень популярны, завершились в июне, а высокая ключевая ставка сделала базовые кредиты на жилье слишком дорогими. Средства, которые калужане могли бы использовать для первоначального взноса по ипотеке, они пока инвестируют во вклады, ожидая появление новых государственных программ. А также предпочитают не погашать досрочно кредиты, взятые ранее по низким ставкам.

Накопления увеличиваются и за счет повышения финансовой мобильности граждан. «С отменой комиссий за перевод средств до 30 млн между разными банками стало гораздо проще распределять деньги и пользоваться более выгодными условиями. Это подстегивает банки адаптировать предложение под запросы клиента. Мы, например, начали предлагать дополнительные бонусы и проценты членам семей наших клиентов», – сообщил Георгий Юрданов.

Аналитики выделяют еще один тренд этого года – банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 48% всех открываемых вкладов на рынке приходятся на продукты со сроком от 6 месяцев до 1 года. В ВТБ этот показатель еще выше — 65%. Доля краткосрочных вкладов в портфеле банка составляет лишь 12%. Это говорит о готовности вкладчиков размещать средств на более длительные сроки. Кстати, в этом году эксперты отмечают и рекордную сумму среднего депозита в сегменте массовой розницы, по стране он составляет 531 тысячу рублей.

Помимо традиционных сберегательных решений, таких, как вклады, у жителей Калужской области набирают популярность инвестиционные инструменты. Прирост активности по инвестпродуктам среди клиентов ВТБ за три квартала 2024 года составил почти 23%, что свидетельствует о повышении экономической грамотности населения.