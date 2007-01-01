Калужской области списали 127 миллионов рублей задолженности по бюджетным кредитам
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Калужская область оказалась одним из 25 субъектов, для которых применяется такая норма.
Попасть в перечень помогло активное развитие транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры.
Губернатор Владислав Шапша ранее рассказывал, что высвободившиеся деньги направят на модернизацию системы ЖКХ.
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