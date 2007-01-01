День Калужской области провели в Индонезии

Мероприятие было организовано для местных бизнесменов, рассказал 29 октября губернатор Калужской области, находящийся в командировке в Юго-Восточную Азию.

- Традиционная русская одежда от калужских производителей пришлась по душе индонезийцам, - заявил глава Калужской области.

В Индонезии презентовали экономический, инвестиционный и туристический потенциал нашего региона.

- Интерес большой, отношение теплое, дружественное, - отметил Шапша. - Вопросов от потенциальных бизнес-партнеров много. Видим хорошие перспективы для кооперации. Для увеличения двустороннего товарооборота. В том числе экспорта калужских товаров в Индонезию – страна занимает четвертое место в мире по численности населения. Уверен, сможем найти точки соприкосновения в поставке сельхозпродукции. В стране новая продовольственная программа.

Губернатор пригласил представителей деловых кругов Индонезии на Международный форум «Вектор на экспорт», который пройдет в Калужской области в ноябре.