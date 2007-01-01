Владислав Шапша провел рабочую встречу с послом России в Индонезии
Она состоялась 29 октября.
Губернатор Калужской области впервые приехал в это государство Юго-Восточной Азии.
Владислав Шапша и Сергей Толченов обсуждали перспективы сотрудничества.
Губернатор сообщил о достижениях в фармацевтике и молочном животноводстве. Также Калужская область готова учить иностранных студентов.
Во время визита в Индонезию также будет обсуждаться развитие культурных связей.
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