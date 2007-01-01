Владислав Шапша провел рабочую встречу с послом России в Индонезии

Она состоялась 29 октября.

Губернатор Калужской области впервые приехал в это государство Юго-Восточной Азии.

Владислав Шапша и Сергей Толченов обсуждали перспективы сотрудничества.

Губернатор сообщил о достижениях в фармацевтике и молочном животноводстве. Также Калужская область готова учить иностранных студентов.

Во время визита в Индонезию также будет обсуждаться развитие культурных связей.