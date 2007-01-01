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Экономика и бизнес

Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»

На встрече в Пекине собралось около 40 участников, сообщил губернатор Калужской области.
Дмитрий Ивьев
15:10 сегодня
0 104
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Представителям бизнеса рассказали о хороших условиях работы в Калужской области.

- С некоторыми потенциальными резидентами парка встречались во время нашей предыдущей поездки в Китай, прокомментировал губернатор. - Сегодня они также были на встрече. Продукция и услуги, которые они предлагают, востребованы на российским рынке.

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