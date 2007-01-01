Шапша обсудил сотрудничество с торговым представителем России в Китае

Встреча Владислава Шапши с Алексеем Дахновским прошла в Пекине 28 октября.

Губернатор напомнил, что в Калужской области за последние годы совместно с Китаем реализовали инвестпроектов на шесть миллиардов рублей.

С торгпредставительством договорились об организации бизнес-миссии для калужских компаний.

Владислав Шапша назвал Китай и Калужскую область давними и надёжными партнёрами.