В Калужской области создадут российско-китайский торгово-промышленный парк

Соглашение о реализации инвестпроекта подписано в Пекине, сообщил 28 октября губернатор Владислав Шапша.

- Соглашения – это результат нашей серьезной совместной работы с китайскими партнерами после встречи в Харбине в мае, - пояснил глава региона. - Тогда заложили основу сотрудничества. Поэтапно движемся к поставленной цели. Подобрали площадку. Рядом – все необходимые коммуникации, один из крупнейших в России логистических центров. Рассчитываем, что создание технопарка начнётся уже весной 2025 года.

На этой площадке планируется размещение китайских производственных предприятий.

- Направлений сотрудничества шесть. В том числе автокомпоненты, стройиндустрия, - заявил Шапша.