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Экономика и бизнес

Команда обнинского предприятия прошла обучение по нацпроекту

Представители организации, выпускающей пищевые рыбные жиры, обучались бережливым технологиям по проекту «Производительность труда», рассказали 24 октября в правительстве области.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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Тренинги провели специалисты Регионального центра компетенций.

Команда предприятия выстраивала сборочные участки, ОТК и логистику, а также собирала газовые редукторы.

Виртуальный заработок составил 197 300 рублей – это 14 место в рейтинге из 58.

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калужская область
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