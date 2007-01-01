Команда обнинского предприятия прошла обучение по нацпроекту
Представители организации, выпускающей пищевые рыбные жиры, обучались бережливым технологиям по проекту «Производительность труда», рассказали 24 октября в правительстве области.
Тренинги провели специалисты Регионального центра компетенций.
Команда предприятия выстраивала сборочные участки, ОТК и логистику, а также собирала газовые редукторы.
Виртуальный заработок составил 197 300 рублей – это 14 место в рейтинге из 58.
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