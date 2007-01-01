Калужской семье вручили награду в Кремле

Фермеры Ивановы из Боровского района выиграли номинацию «Сельская семья» всероссийского конкурса «Семья года».

Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском Дворце.

Всего в этом году в конкурсе участвовало больше 11 тысяч семей. Лучших выявляли в пяти номинациях.

Калужские победители запустили свой молочный цех.