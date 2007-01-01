Калужской семье вручили награду в Кремле
Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском Дворце.
Всего в этом году в конкурсе участвовало больше 11 тысяч семей. Лучших выявляли в пяти номинациях.
Калужские победители запустили свой молочный цех.
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....