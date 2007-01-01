Калужская область стала второй в ЦФО по суточной продуктивности коров

Показатель на одно животное повысился до 27,1 килограмма, сообщил 22 октября министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.

За девять месяцев нынешнего года надой на одну корову в среднем составил 7 586 килограммов. Это на 608 килограммов больше, чем годом ранее.

Как подчеркнул Ефремов, такие показатели – это гарантия обеспечения калужан хорошей молочной продукцией.