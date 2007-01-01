Молочники стран БРИКС посетили Калужскую область
В нашей области специалисты посетили предприятие в Медынском районе.
Среди членов делегации были представители из Индии, Египта, Ирана, Китая и ЮАР.
Стороны обсудили сотрудничество с калужским производителем.
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....