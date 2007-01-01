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Экономика и бизнес

Аналитики выяснили критерии выбора онлайн-банка для бизнеса

Дмитрий Ивьев
09:05 сегодня
0 362
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Бизнес-пользователи хотели бы видеть в онлайн-банках календарь с планировщиком задач, обучающие курсы для предпринимателей, возможности по настройке и персонализации в виде виджетов, - таковы результаты опроса, проведенного ВТБ*. Самыми востребованными нефинансовыми сервисами для бизнеса, которые клиенты хотят использовать в онлайн-банке, стали решения для ведения бухгалтерского учета и юридические услуги. Об этом в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 сообщил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

Обслуживание в дистанционном формате остается предпочтительным способом взаимодействия клиентов с банками. Для большинства удобство использования мобильным и интернет-банком – приоритетный фактор при выборе банка.

Помимо основных операций, которые клиенты чаще всего проводят в онлайн-банке (платежи, просмотр баланса), у клиентов есть потребности в дополнительных сервисах и возможностях. Например, 70% женщин высказали пожелание об усиленной защите от мошенников, а 30% мужчин интересуют сервисы с искусственным интеллектом для упрощения работы, например, создание сайта с помощью AI.

Более 80% корпоративных клиентов используют онлайн-банк ежедневно, при этом 39% клиентов предпочитают работать на ноутбуках, остальные - на смартфонах и планшетах. Только каждый пятый респондент ответил, что пользуется онлайн-банком из дома, 78% опрошенных предпочитают решать финансовые вопросы в своем офисе.

Для половины принявших участие в опросе предпринимателей самое важное в онлайн-банке – это его надежность и скорость выполнения операций. Четверть респондентов сказали, что главное - понятный интерфейс, 15% – оперативная поддержка и 10% – возможность персонализации интерфейса.

«Возможности мобильного и интернет-банка для предпринимателей сегодня позволяют полноценно решать большое количества вопросов бизнеса без посещения банковских отделений. Результаты опроса говорят о том, что пользователей все больше интересуют не только финансовые услуги, но и дополнительные решения для бизнеса, в том числе достаточно узкопрофильные», – отметил Спартак Солонин.

* Опрос проведен ВТБ в городах России с населением от 100 тысяч человек среди 100 представителей микро-, малого и среднего бизнеса, пользующихся мобильным или интернет-банком для бизнеса.

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Лента комментариев
maks17

Теперь впору и за Мичурина браться,хотя бы за нечетную сторону. Было ж обещано и деньги выделены

...
Авто и транспорт
В Калуге открыли движение по Киевскому проезду
11:28 сегодня
2 910
alexb82

Тогда уж нужно подавать новость так: За месяц пешеходов на ТРОТУАРЕ сбили элекросамокатчики 5, автомобили 0.

...
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В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
11:12 сегодня
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habitant

пора вводить экзамены на самокаты/велики-ролики... там же тротуар ОЧЕНЬ широкий

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Bungee

Там завершилась укладка верхнего слоя асфальта

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Bungee

Ноги переломать этому самокатчику!

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ILR

С чиновниками и так понятно в общем-то - а вот где были следственные органы все эти 6 лет, кого ловили, против кого чего возбуждали?. Оппозиционеров всех переловили?.

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ILR

Им за экономию платят не плохо. Типа радуйтесь хоть этому и всех всё устраивает же...😟

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ILR

Опять мой русский язык чего-то не понимает от русского языка автора.

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3 4138
mrTJohn

Подавали бы такие новости в сравнении с автомобильными ДТП. Типа. За месяц пешеходов сбили на автомобиле - 35, на самокате - 2. Со смертельным исходом (автомобили) - 7, самокат - 0. (Данные вымышленные и исключительно для примера).

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Виталий Гераськин

Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути.

...
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