Бюджет фонда ОМС в Калужской области вырастет на 17% в 2025 году

Это произойдет благодаря росту экономики, сообщили 21 октября в правительстве региона.

Объем доходов фонда в 2025 году прогнозируется на уровне 20,766 миллиарда рублей. Бюджет будет бездефицитным.

Губернатор Владислав Шапша на заседании правительства отметил, что по результатам полугодия рост экономики составил 22%. По ЦФО рост промышленности первый, по стране - четвертый.

- И как результат этой работы — рост доходов, которые мы сможем мобилизовать во все уровни бюджетов, в том числе и в бюджет фонда ОМС, - подчеркнул глава региона.