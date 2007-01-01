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Экономика и бизнес

Бюджет фонда ОМС в Калужской области вырастет на 17% в 2025 году

Это произойдет благодаря росту экономики, сообщили 21 октября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
14:37 сегодня
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Объем доходов фонда в 2025 году прогнозируется на уровне 20,766 миллиарда рублей. Бюджет будет бездефицитным.

Губернатор Владислав Шапша на заседании правительства отметил, что по результатам полугодия рост экономики составил 22%. По ЦФО рост промышленности первый, по стране - четвертый.

- И как результат этой работы — рост доходов, которые мы сможем мобилизовать во все уровни бюджетов, в том числе и в бюджет фонда ОМС, - подчеркнул глава региона.

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