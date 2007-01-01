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Экономика и бизнес

Калужской области спишут 17 миллиардов рублей задолженности по бюджетным кредитам

Об этом по итогам Московского финансового форума рассказал губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
08:15 сегодня
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Он выразил благодарность президенту за решение списать регионам 2/3 задолженности по инфраструктурным бюджетным кредитам.

По словам губернатора, деньги пойдут на развитие инфраструктуры.

Шапша заявил в рамках московского форума, что важно направлять необходимое количество средств на ЖКХ, чтобы избежать больших проблем в этой сфере.

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Лента комментариев
mik27

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Karson

и где дождь? с утра солнечно! вы фсё врёте.

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А на фото - Москвич, однако.

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А у меня в прогнозе на сегодня весь день ясно, даже облаков нет.

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