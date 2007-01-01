Калужской области спишут 17 миллиардов рублей задолженности по бюджетным кредитам

Об этом по итогам Московского финансового форума рассказал губернатор Владислав Шапша.

Он выразил благодарность президенту за решение списать регионам 2/3 задолженности по инфраструктурным бюджетным кредитам.

По словам губернатора, деньги пойдут на развитие инфраструктуры.

Шапша заявил в рамках московского форума, что важно направлять необходимое количество средств на ЖКХ, чтобы избежать больших проблем в этой сфере.