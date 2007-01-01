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Экономика и бизнес

QR и СБП вытеснят банковские карты и наличные

Через пять лет наиболее популярными способами оплаты станут СБП и QR-коды – будущее за ними видят 37% и 33% клиентов, которые приняли участие в опросе ВТБ в преддверии форума FINOPOLIS 2024.
Дмитрий Ивьев
14:17 сегодня
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Через пять лет наиболее популярными способами оплаты станут СБП и QR-коды – будущее за ними видят 37% и 33% клиентов, которые приняли участие в опросе ВТБ в преддверии форума FINOPOLIS 2024.

По мнению трети опрошенных, в пятёрку популярных способов оплаты войдут биометрия (лицо, голос, сетчатка) и планируемые к внедрению цифровые рубли.

Большинство участников опросов предпочитают новые и современные способы оплаты только тогда, когда они удобны (69%) и дают дополнительные преимущества, такие как кешбэк (37%). 22% россиян считают себя новаторами и любят пробовать всё новое и современное. Согласны воспользоваться распространенным способом оплаты, если нет других альтернатив, не более 10%.

 «Мы считаем, что за QR и, особенно, биометрией - будущее российских платежных систем. Чем меньше у тебя в карманах пластиковых карт и телефонов, тем проще. Во-первых, просто посмотреть в камеру для оплаты - удобнее, чем доставать телефон, а кроме того, никто не сможет оплатить что-либо вместо вас. Deepfake может обмануть человека, но не искусственный интеллект, который используется при биоэквайринге. Люди уже привыкли входить в телефон по Face ID или отпечатку пальца - тоже биометрический сервис, кстати. Мы надеемся, что наши клиенты поверят в биометрию - потенциально, эти сервисы могут занять существенную долю рынка», — считает старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

На сегодня топ-три наиболее распространенных способов оплаты среди россиян выглядит так: банковские карты (86% населения в возрасте от 18 до 65 лет), СБП (73%), наличные (60%), по данным опроса. С помощью QR-кода оплачивают товары и услуги 52% респондентов, через банковское приложение или MirPay — 45%. В приложениях маркетплейсов или социальных сетях рассчитываются 39% наших соотечественников.

*Опрос проведен ВТБ с 1 по 10 октября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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