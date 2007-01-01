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Экономика и бизнес

Банки создают игровые платформы для борьбы с «выгоранием» сотрудников

Дмитрий Ивьев
15:56 сегодня
0 534
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Ведущие банки разрабатывают для своих сотрудников внутренние платформы, позволяющие им прорабатывать реальные бизнес-задачи в игровой механике. Такая модель помогает бороться с «выгоранием» персонала и повышать качество обслуживания клиентов. Об этом стало известно в ходе форума FINOPOLIS 2024.

Большой интерес участников форума вызвала платформа «Вселенная ВТБ» основанная на наблюдении за поведенческими характеристиками сотрудников, вовлеченных в ключевые бизнес-задачи. Используя визуальные элементы и игровые механики, система отображает результаты работы участников, формирует рейтинги, позволяет планировать стратегии совместной работы и др. Такие активности позволяют фокусировать внимание на наиболее актуальных и приоритетных задачах. Сегодня программой уже активно пользуются более 15 тысяч сотрудников розничного бизнеса банка.

Представленная на форуме платформа - собственная разработка банка, входящая в экосистему для сотрудников «Виртуальные ассистенты». С помощью десятков цифровых сервисов она помогает выявлять потенциал сотрудников и зоны их роста. Платформа не только помогает в принятии сложных решений, но и автоматизирует рутинные задачи, повышая эффективность работы банка в целом.

«Многие из наших сотрудников в офисах – молодые ребята, которые сегодня гораздо лучше воспринимают информацию через геймификацию. Полученные навыки они сразу применяют на практике через игровые сервисы – и это отличный способ повысить их вовлеченность в общий процесс и бороться с «выгоранием». Для любого офиса теперь борьба за лидерство в обслуживании клиентов – это не допотопные доски почета, а победа в виртуальном соревновании.», — отметил Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ.

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mrTJohn

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