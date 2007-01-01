Эксперты назвали сроки начала эры открытого банкинга

Российская финансовая система будет готова примерно к середине 2025 года. Сейчас банки ждут утверждения соответствующего законодательства.

Клиенты смогут видеть в едином интерфейсе свои счета в различных банках. Для запуска функционала ведущие финансовые организации принимают участие в пилотном проекте по использованию открытых программных интерфейсов (open API) на площадке Ассоциации ФинТех. Например, ВТБ тестирует решение в партнерстве с Альфа-банком.

Пока технология тестируется на сотрудниках обоих банков. В рамках пилота ВТБ и Альфа-банк выстроили архитектуру системы хранения и передачи данных так, чтобы обеспечить 100% защиту данных при обмене информацией.

- Открытый банкинг органично дополняет прорывные технологические решения, которые уже трансформировали сервисы для клиентов, - рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик. - Более того, он предоставляет возможности для появление новых решений для клиентов, а также новых возможностей для развития бизнеса. Речь идет об управлении всеми счетами и финансовыми продуктами из единого интерфейса. В данный момент мы работаем над основными подготовительными этапами — разработкой и тестированием сервиса.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что картами только одного банка пользуются 27% россиян, двух — 33%, трех — 22%. Еще 16% россиян используют более четырех банковских карт.

- Технология открытого банкинга позволит клиентам вместо скачков по разным приложениям управлять счетами в каком-то одном. Это будет востребовано у клиентов, поэтому мы стремимся представить для них этот сервис как можно скорее, - подчеркнул Горшков.