Эксперты назвали сроки начала эры открытого банкинга
Клиенты смогут видеть в едином интерфейсе свои счета в различных банках. Для запуска функционала ведущие финансовые организации принимают участие в пилотном проекте по использованию открытых программных интерфейсов (open API) на площадке Ассоциации ФинТех. Например, ВТБ тестирует решение в партнерстве с Альфа-банком.
Пока технология тестируется на сотрудниках обоих банков. В рамках пилота ВТБ и Альфа-банк выстроили архитектуру системы хранения и передачи данных так, чтобы обеспечить 100% защиту данных при обмене информацией.
- Открытый банкинг органично дополняет прорывные технологические решения, которые уже трансформировали сервисы для клиентов, - рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик. - Более того, он предоставляет возможности для появление новых решений для клиентов, а также новых возможностей для развития бизнеса. Речь идет об управлении всеми счетами и финансовыми продуктами из единого интерфейса. В данный момент мы работаем над основными подготовительными этапами — разработкой и тестированием сервиса.
Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что картами только одного банка пользуются 27% россиян, двух — 33%, трех — 22%. Еще 16% россиян используют более четырех банковских карт.
- Технология открытого банкинга позволит клиентам вместо скачков по разным приложениям управлять счетами в каком-то одном. Это будет востребовано у клиентов, поэтому мы стремимся представить для них этот сервис как можно скорее, - подчеркнул Горшков.
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...
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