Калужская и Ленинградская области расширят сотрудничество

Рабочую встречу провели 16 октября губернаторы Владислав Шапша и Александр Дрозденко.

Как рассказал Шапша, они договорились обновить соглашение между регионами о сотрудничестве.

- Калужская и Ленинградская области близки по структуре промышленности, - отметил Владислав Шапша. - У нас созданы крупные автокластеры. Развивается фармпроизводство.

Стороны собираются перенимать опыт друг друга.

В частности, калужский губернатор признался, что вдохновился ленинградским проектом создания пешеходных троп.