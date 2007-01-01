Эксперты прогнозируют рекордный рост рынка сбережений в 2024 году

В ближайшее время он может достигнуть объема в 56,3 триллиона рублей, рассказал в рамках FINOPOLIS 2024 заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Рост составит около 27%, что станет рекордом.

В 2023 году сбережения выросли на 23%.

Самую большую долю в пассивах занимают сбережения в рублях. В конце года, по оценке ВТБ, объем превысит 52,6 триллиона с приростом в 29%.

- В четвертом квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки, - прокомментировал Горшков. - По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться еще в среднем на 1-1,5 п.п. Таким образом, средняя ставка привлечения по депозитам составит почти 18%, что станет беспрецедентно высоким значением и обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в этом году.