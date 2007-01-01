Калужский бизнес оценили на федеральном уровне

Одна из областных компаний, которая занимается выпуском ингредиентов для пищевой промышленности и производством кормов для животных, заняла второе место в номинации «Ответственный экспортер» на Всероссийской премии «Экспортер года 2024».

Об итогах 15 октября рассказал губернатор Владислав Шапша. Победителей премии назвали на форуме «Сделано в России».

Как отметил губернатор, добиваться хороших результатов калужским бизнесменам помогают различные меры господдержки. Эта работа ведется в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Шапша пообещал, что малому и среднему бизнесу будут помогать наращивать экспортный потенциал.