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Экономика и бизнес

В Калужской области расширят производство упаковки

Новая производственная площадка появится в Жуковском районе, сообщил 15 октября губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
14:24 сегодня
0 724
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Упаковка предназначена для фармацевтической, пищевой и другой продукции.

В развитие предприятия вложили около четырех миллиардов рублей. Часть этих средств - льготный кредит Фонда развития промышленности.

Будет создано еще 266 рабочих мест.

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