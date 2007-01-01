В Калужской области расширят производство упаковки
Новая производственная площадка появится в Жуковском районе, сообщил 15 октября губернатор Владислав Шапша.
Упаковка предназначена для фармацевтической, пищевой и другой продукции.
В развитие предприятия вложили около четырех миллиардов рублей. Часть этих средств - льготный кредит Фонда развития промышленности.
Будет создано еще 266 рабочих мест.
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