В Калужской области расширят производство упаковки

Новая производственная площадка появится в Жуковском районе, сообщил 15 октября губернатор Владислав Шапша.

Упаковка предназначена для фармацевтической, пищевой и другой продукции.

В развитие предприятия вложили около четырех миллиардов рублей. Часть этих средств - льготный кредит Фонда развития промышленности.

Будет создано еще 266 рабочих мест.