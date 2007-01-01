В Калужской области стартовало серийное производство электромашины

Ее выпускает компания из Малоярославецкого района, сообщили 15 октября в правительстве региона.

Машина с помощью вилочного подъемника может поднимать грузы до одной тонны при собственном весе в 750 килограммов.

По информации авторов проекта, данная разработка - это роботизированный конструктор, который можно модернизировать и оснащать дополнительным навесным оборудованием, таким как кузов-самосвал, снегоуборщик, бетономешалка или косилка.