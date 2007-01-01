В Калужской области стартовало серийное производство электромашины
Ее выпускает компания из Малоярославецкого района, сообщили 15 октября в правительстве региона.
Машина с помощью вилочного подъемника может поднимать грузы до одной тонны при собственном весе в 750 килограммов.
По информации авторов проекта, данная разработка - это роботизированный конструктор, который можно модернизировать и оснащать дополнительным навесным оборудованием, таким как кузов-самосвал, снегоуборщик, бетономешалка или косилка.
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