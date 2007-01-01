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Экономика и бизнес

Калужскую молочку начали поставлять в Азербайджан

В эту страну продают из нашего региона молоко и сливки, сообщил 14 октября замгубернатора Владимир Попов.
Дмитрий Ивьев
11:25 сегодня
0 168
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Также ведутся переговоры об экспорте сыра и творога.

Как отметил Попов, для экспортных поставок аккредитованы предприятия одного из производителей, который работает в Калужской и Воронежской областях.

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Владимир, для таких новостей не хватает одной фотографии - должна быть фотография Денисова с сильно нахмуренным лицом, тут явно не до селфи...😐

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Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

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Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

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