Калужскую молочку начали поставлять в Азербайджан

В эту страну продают из нашего региона молоко и сливки, сообщил 14 октября замгубернатора Владимир Попов.

Также ведутся переговоры об экспорте сыра и творога.

Как отметил Попов, для экспортных поставок аккредитованы предприятия одного из производителей, который работает в Калужской и Воронежской областях.