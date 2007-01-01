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Шапша рассказал об успехах калужских аграриев

Дмитрий Ивьев

В четверг, 10 октября, губернатор Калужской области отметил, что на выставке «Золотая осень» в Москве представители нашего региона делятся опытом по производству органической продукции.

Дмитрий Ивьев 426 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники