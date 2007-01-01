Шапша рассказал об успехах калужских аграриев
В четверг, 10 октября, губернатор Калужской области отметил, что на выставке «Золотая осень» в Москве представители нашего региона делятся опытом по производству органической продукции.
В нашей области оказывается господдержка фермерам. За 12 лет они получили около 1,5 миллиарда рублей.
Глава региона анонсировал скорое объявление результатов конкурса «Женщина — хозяйка села».
Также Шапша рассказал, что калужские компании участвуют в международной выставке «Агропродмаш-2024».
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Александр KU
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....
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