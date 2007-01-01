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Экономика и бизнес

Шапша рассказал об успехах калужских аграриев

В четверг, 10 октября, губернатор Калужской области отметил, что на выставке «Золотая осень» в Москве представители нашего региона делятся опытом по производству органической продукции.
Дмитрий Ивьев
15:42 сегодня
0 426
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В нашей области оказывается господдержка фермерам. За 12 лет они получили около 1,5 миллиарда рублей.

Глава региона анонсировал скорое объявление результатов конкурса «Женщина — хозяйка села».

Также Шапша рассказал, что калужские компании участвуют в международной выставке «Агропродмаш-2024».

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калужская область
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Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:56 сегодня
6 4816
Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

...
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15:52 сегодня
6 4816
Shredder

Теория заговора рулит.😎

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15:48 сегодня
6 4816
Meshootka

Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

...
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На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:29 сегодня
2 4698
ILR

Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

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15:15 сегодня
6 4816
ecilop

"....не называя точные даты."

...
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14:52 сегодня
2 4698
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Может в этом и есть великая сермяжная правда...

...
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Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
14:39 сегодня
3 6482
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

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14:34 сегодня
4 3334
ajax

богодельнях

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
13:52 сегодня
12 6429
ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

...
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13:46 сегодня
6 4816
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