В Калужской области малый агробизнес получает господдержку
За последние 12 лет выделен 461 грант на 1,5 миллиарда рублей, сообщили 10 октября в правительстве региона.
Этот вопрос обсуждался на выставке «Золотая осень - 2024», в которой принимает участие министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.
В рамках мероприятия первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев предложил максимально сохранить меры поддержки для аграриев.
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Александр KU
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....
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