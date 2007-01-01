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В Калужской области малый агробизнес получает господдержку

Дмитрий Ивьев

За последние 12 лет выделен 461 грант на 1,5 миллиарда рублей, сообщили 10 октября в правительстве региона.

Дмитрий Ивьев 414 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники