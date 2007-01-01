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Экономика и бизнес

Представители Калужской области стали участниками выставки «Агропродмаш-2024»

Дмитрий Ивьев
10:37 сегодня
0 792
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В этом году она проходит 29-й раз, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Калужскую область на мероприятии в Москве представляют шесть компаний.

На выставке представлены все этапы пищевого производства. В ней участвует больше 900 предприятий из 18 стран.

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