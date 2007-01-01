Представители Калужской области стали участниками выставки «Агропродмаш-2024»

В этом году она проходит 29-й раз, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Калужскую область на мероприятии в Москве представляют шесть компаний.

На выставке представлены все этапы пищевого производства. В ней участвует больше 900 предприятий из 18 стран.