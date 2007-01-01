Глава Минсельхоза Александр Ефремов принял участие в дискуссионном мероприятии «Малый агробизнес — надежный партнер в достижении стратегических задач в сфере АПК».

Министр рассказал о том, как в нашем регионе АПК взаимодействуют с фермерами.

Также Ефремов на выставке обсудил поставку техники в область.

«Золотая осень — 2024» проходит в Москве с 9 по 12 октября.