Калужский министр выступил на выставке «Золотая осень — 2024»
Глава Минсельхоза Александр Ефремов принял участие в дискуссионном мероприятии «Малый агробизнес — надежный партнер в достижении стратегических задач в сфере АПК».
Министр рассказал о том, как в нашем регионе АПК взаимодействуют с фермерами.
Также Ефремов на выставке обсудил поставку техники в область.
«Золотая осень — 2024» проходит в Москве с 9 по 12 октября.
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Александр KU
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....
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