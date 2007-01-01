Бюджет Калужской области увеличился на 8,2 миллиарда

На такую сумму возросла доходная часть, сообщил 8 октября губернатор Владислав Шапша.

Бюджет вырос за счет увеличения налоговых поступлений, роста экономики и поступлений из федерального центра.

По словам главы региона. эти деньги направят на развитие здравоохранения и образования, социальную поддержку, коммуникации и дороги.

1,226 миллиарда рублей направят на зарплаты отдельных категорий бюджетников.

795 миллионов пойдет на закупку лекарств для льготников.

На ремонт поликлиник и больниц дополнительно выделено 449 миллионов.

242 миллиона получат педагоги за классное руководство.

234 миллиона запланированы на развитие водохозяйственного комплекса.

210 миллионов пойдут на улучшение ситуации с вывозом мусора.