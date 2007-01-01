Бюджет Калужской области увеличился на 8,2 миллиарда
На такую сумму возросла доходная часть, сообщил 8 октября губернатор Владислав Шапша.
Бюджет вырос за счет увеличения налоговых поступлений, роста экономики и поступлений из федерального центра.
По словам главы региона. эти деньги направят на развитие здравоохранения и образования, социальную поддержку, коммуникации и дороги.
1,226 миллиарда рублей направят на зарплаты отдельных категорий бюджетников.
795 миллионов пойдет на закупку лекарств для льготников.
На ремонт поликлиник и больниц дополнительно выделено 449 миллионов.
242 миллиона получат педагоги за классное руководство.
234 миллиона запланированы на развитие водохозяйственного комплекса.
210 миллионов пойдут на улучшение ситуации с вывозом мусора.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша