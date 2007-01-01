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Экономика и бизнес

Бюджет Калужской области увеличился на 8,2 миллиарда

Дмитрий Ивьев
13:05 сегодня
1 198
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На такую сумму возросла доходная часть, сообщил 8 октября губернатор Владислав Шапша.

Бюджет вырос за счет увеличения налоговых поступлений, роста экономики и поступлений из федерального центра.

По словам главы региона. эти деньги направят на развитие здравоохранения и образования, социальную поддержку, коммуникации и дороги.

1,226 миллиарда рублей направят на зарплаты отдельных категорий бюджетников.

795 миллионов пойдет на закупку лекарств для льготников.

На ремонт поликлиник и больниц дополнительно выделено 449 миллионов.

242 миллиона получат педагоги за классное руководство.

234 миллиона запланированы на развитие водохозяйственного комплекса.

210 миллионов пойдут на улучшение ситуации с вывозом мусора.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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mrTJohn
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1 208
Василёк

секундочку. первую половину бреда я комментировать не буду, но все же помнят как нам добровольно-принудитольно втюхали мусорную реформу ? это для того, чтобы на нее еще дополнительно сотни миллионов направлять ???

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15:09 сегодня
1 184
mik27

Всё для автомобилистов

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Василёк

кто поддерживает ? ау ?

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Василёк

зачем ? чтобы пешеходы не переходили где не благословляется ? или будут контролировать как стрипушная подсветка на стелле перегорает ?

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Василёк

а почему не все, а только две ?

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mik27

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Ночи холодные и сырость. Экономщики копеек. Всё равно бы полную смоимость за месяц оплатите.

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