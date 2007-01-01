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Главная Новости Экономика и бизнес В Калужской области рост производства валовой сельхозпродукции достигнет 5%
Экономика и бизнес

В Калужской области рост производства валовой сельхозпродукции достигнет 5%

С такими показателями регион должен завершить нынешний год, рассказал 7 октября на мероприятии ко дню работника сельского хозяйства замгубернатора Владимир Попов.
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
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Производство молока вырастет на 10%, мяса – на 7%.

Калужская сельхозпродукция поставляется в 33 станы мира.

Также регион развивает сельские агломерации, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» создается сеть опорных населенных пунктов. Всего их будет около 30.

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Всего: 0 комментариев
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Лента комментариев
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

...
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Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 сегодня
2 2873
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
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2 2873
mrTJohn

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а почему на первом фото там темно как у н в ж ? никого не заинтресовало ?

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VGA

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Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

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