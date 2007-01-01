В Калужской области рост производства валовой сельхозпродукции достигнет 5%

С такими показателями регион должен завершить нынешний год, рассказал 7 октября на мероприятии ко дню работника сельского хозяйства замгубернатора Владимир Попов.

Производство молока вырастет на 10%, мяса – на 7%.

Калужская сельхозпродукция поставляется в 33 станы мира.

Также регион развивает сельские агломерации, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» создается сеть опорных населенных пунктов. Всего их будет около 30.