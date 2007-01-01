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В Калужской области построят новый завод медтехники

Дмитрий Ивьев

Инвестиционное соглашение в понедельник, 7 октября, подписал с госкорпорацией «Ростех» на форуме в Краснодарском крае губернатор Владислав Шапша.

Дмитрий Ивьев 787 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники