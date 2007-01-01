В Калужской области построят новый завод медтехники
Инвестиционное соглашение в понедельник, 7 октября, подписал с госкорпорацией «Ростех» на форуме в Краснодарском крае губернатор Владислав Шапша.
В предприятие вложат около 1,5 миллиарда рублей.
В нашем регионе будут выпускать приборы для диагностики и лечения различных заболеваний.
- Планируется создать десятки высокотехнологичных рабочих мест, - подчеркнул Шапша.
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