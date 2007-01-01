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Экономика и бизнес

В Калужской области построят новый завод медтехники

Инвестиционное соглашение в понедельник, 7 октября, подписал с госкорпорацией «Ростех» на форуме в Краснодарском крае губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
14:57 сегодня
0 787
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В предприятие вложат около 1,5 миллиарда рублей.

В нашем регионе будут выпускать приборы для диагностики и лечения различных заболеваний.

- Планируется создать десятки высокотехнологичных рабочих мест, - подчеркнул Шапша.

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Всего: 0 комментариев
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Лента комментариев
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

...
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Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 сегодня
2 2873
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
16:21 сегодня
2 2873
mrTJohn

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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а почему на первом фото там темно как у н в ж ? никого не заинтресовало ?

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Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

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