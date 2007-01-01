Владислав Шапша отправился на международный форум в Геленджик

В Краснодарском крае проходит первый «Биопром», сообщил 7 октября губернатор Калужской области.

Он рассказал о запланированном подписании соглашения с госкорпорацией «Ростех». Это будет инвестиционный проект по производству медоборудования.

На выставке Шапша пообщался с помощником президента Андреем Фурсенко и руководителем Минпромторга Антоном Алихановым.