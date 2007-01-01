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Главная Новости Экономика и бизнес Владислав Шапша отправился на международный форум в Геленджик
Экономика и бизнес

Владислав Шапша отправился на международный форум в Геленджик

В Краснодарском крае проходит первый «Биопром», сообщил 7 октября губернатор Калужской области.
Дмитрий Ивьев
14:20 сегодня
1 624
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Он рассказал о запланированном подписании соглашения с госкорпорацией «Ростех». Это будет инвестиционный проект по производству медоборудования.

На выставке Шапша пообщался с помощником президента Андреем Фурсенко и руководителем Минпромторга Антоном Алихановым.

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калужская область
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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 сегодня
2 2873
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
16:21 сегодня
2 2873
mrTJohn

Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео

...
Благоустройство
В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
16:17 сегодня
1 1155
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В ролях, судя по фото одни, мигранты.😀

...
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Выход фильма о героической обороне Козельска запланирован на начало следующего года
15:43 сегодня
2 1417
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

"Домой Остап Шапша вернулся с Кавказа загоревшим. От него пахло молодым вином и барашком.... "

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша отправился на международный форум в Геленджик
15:36 сегодня
1 618
Сталкер

спросить забыли, прости....

...
Общество
Шапша поздравил Путина с 72-летием
14:41 сегодня
2 843
Василёк

а почему на первом фото там темно как у н в ж ? никого не заинтресовало ?

...
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Сбитые в центре Калуги девочки попали в больницу в тяжелом состоянии
13:45 сегодня
1 3037
Василёк

очень важная для нас информация

...
Общество
Шапша поздравил Путина с 72-летием
11:26 сегодня
2 843
VGA

Правила пишут 5 метров ДО перехода. После перехода можно ставить хоть вплотную.

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на опасный переход, где нет освещения
10:30 сегодня
3 2796
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

...
Благоустройство
Владислав Шапша поддержал создание велосипедного маршрута в Калуге
10:02 сегодня
3 3654
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