Владислав Шапша отправился на международный форум в Геленджик
В Краснодарском крае проходит первый «Биопром», сообщил 7 октября губернатор Калужской области.
Он рассказал о запланированном подписании соглашения с госкорпорацией «Ростех». Это будет инвестиционный проект по производству медоборудования.
На выставке Шапша пообщался с помощником президента Андреем Фурсенко и руководителем Минпромторга Антоном Алихановым.
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