Итоги конкурса «Мама-предприниматель» подвели в Калуге

Главный приз получила Валерия Савинова, которая занимается созданием женского нижнего белья. Ей достанется грант в 100 тысяч рублей, рассказали 2 октября в правительстве региона.

Также она представит область на федеральном этапе проекта.

Предпринимательница рассказала, что планирует пройти обучение в Корсетной школе № 1 Санкт-Петербурга, а также закупить оборудование для создания коллекции нижнего белья.

Второе место досталось Татьяне Павловой, которая хочет создать национальную одежду «Молодо-зелено».

Третье место у Евгении Кузнецовой, создающей «бомбочки» для ванн.

Конкурс был организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Обучение прошли 29 калужанок.

За семь лет в конкурсе «Мама-предприниматель» приняли участие 175 женщин.