Итоги конкурса «Мама-предприниматель» подвели в Калуге
Главный приз получила Валерия Савинова, которая занимается созданием женского нижнего белья. Ей достанется грант в 100 тысяч рублей, рассказали 2 октября в правительстве региона.
Также она представит область на федеральном этапе проекта.
Предпринимательница рассказала, что планирует пройти обучение в Корсетной школе № 1 Санкт-Петербурга, а также закупить оборудование для создания коллекции нижнего белья.
Второе место досталось Татьяне Павловой, которая хочет создать национальную одежду «Молодо-зелено».
Третье место у Евгении Кузнецовой, создающей «бомбочки» для ванн.
Конкурс был организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Обучение прошли 29 калужанок.
За семь лет в конкурсе «Мама-предприниматель» приняли участие 175 женщин.
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