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Экономика и бизнес

Итоги конкурса «Мама-предприниматель» подвели в Калуге

Главный приз получила Валерия Савинова, которая занимается созданием женского нижнего белья. Ей достанется грант в 100 тысяч рублей, рассказали 2 октября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
14:35 сегодня
0 206
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Также она представит область на федеральном этапе проекта.

Предпринимательница рассказала, что планирует пройти обучение в Корсетной школе № 1 Санкт-Петербурга, а также закупить оборудование для создания коллекции нижнего белья.

Второе место досталось Татьяне Павловой, которая хочет создать национальную одежду «Молодо-зелено».

Третье место у Евгении Кузнецовой, создающей «бомбочки» для ванн.

Конкурс был организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Обучение прошли 29 калужанок.

За семь лет в конкурсе «Мама-предприниматель» приняли участие 175 женщин.

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Лента комментариев
best85

В таком случае в "морге среди своих" возмущаться придётся и про ПДД ,и зачем их знать. Инспектору без разницы кого оформлять.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:33 сегодня
7 1656
best85

По мне хоть ведро одень и свечку держи на всякий случай, на проезжей части каждый участник дорожного движения должен себя обозначить.

...
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В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:30 сегодня
7 1656
КаПеПа

автомобилисты паркуются где и как попало, пешеходы идут где хотят, классика...

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
13:41 сегодня
5 2441
йЮкея

реально смешно, всего 200 чел))) а где остальные то?

...
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В Калуге призовут в армию более 200 человек
12:49 сегодня
1 502
mrTJohn

Англичанка, очевидно.

...
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В Калуге женщину оштрафовали по видео в телеграме
12:29 сегодня
1 842
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

...
Общество
В Калуге яблоня зацвела в октябре
11:01 сегодня
1 467
Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

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10:49 сегодня
1 704
Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 сегодня
5 2441
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 сегодня
5 2441
Василёк

аномальная вода в калужской пустыне

...
Авто и транспорт
В Калуге вода размывает Северный обход
10:37 сегодня
1 4494
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