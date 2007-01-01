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Экономика и бизнес

Стартует конкурс по финансовой грамотности «Финансовый Мир» для студентов педагогических вузов

Началась регистрация на федеральный конкурс по финансовой грамотности среди студентов педагогических направлений, который состоится при поддержке банка ВТБ и Национальной системы платёжных карт (НСПК).
Дмитрий Ивьев
14:18 сегодня
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Цель конкурса — повысить финансовую культуру молодёжи. Изучив в ходе конкурса обучающие материалы на онлайн-платформе ВТБ Образование, будущие педагоги смогут улучшить свои знания по финансовым вопросам и подготовиться к передаче этих знаний своим ученикам. Эксперты поделятся с участниками информацией о самых свежих тенденциях в сфере платежей, биометрии, безопасности и цифрового рубля.

Конкурс проводится второй год подряд. В 2023 году в нём приняли участие более 500 участников из 30 вузов. Как и в прошлом году, троих победителей ждёт главный приз — поездка в Москву. А лучшие участники получат ценные подарки.

«В современном мире умение управлять личными финансами — это не просто полезный навык, а необходимость. Поэтому важно, чтобы еще в школе дети получали базовые знания о финансах, учились планировать свой бюджет и принимать взвешенные решения при покупках. Учителя играют ключевую роль в развитии навыков осознанного и ответственного финансового поведения у молодёжи.»– отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

«Финансовая грамотность сегодня не ограничивается умением планировать бюджет и грамотно инвестировать. Это умение ориентироваться в мире новых финансовых инструментов, которые становятся частью нашей повседневной жизни. Информация, полученная во время участия в конкурсе, поможет будущим педагогам оставаться в курсе финансовых трендов и в дальнейшем передавать эти знания своим ученикам. Ведь именно правильные финансовые привычки являются залогом ответственного финансового поведения», – подчеркнул заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Дмитрий Бувин.

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Белый Орёл

Может что-то в консерватории подправить?

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Кольцо площади Победы стало тоньше?
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SergeyKLG

Кто нибудь ответит за это?

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В Калуге закрыли для пешеходов тротуар на площади Победы
16:29 сегодня
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bmnw

Пробки не уменьшились после уничтожения пешеходной инфраструктуры?... И такое бывает, оказывается? Думаю, нужно сделать запрет на появление на улице без автомобиля в радиусе 500 метров от этого места, тогда точно "всё поедет"

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Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 Как то скупо описан этот "объект культурного наследия".

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Белый Орёл

Как обычно, ничего не меняется, как мозгов не было так и нет

...
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Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
14:14 сегодня
5 4473
ajax

Коммент, достойный отдельной статьи! Как обычно. Берите пример!

...
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Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:13 сегодня
5 999
Jaromir

На счёт вина это вопрос, не слышал такого. А вот "А теперь из-за этого "Почетного гражданина Калуги", власти третируют бедную женщину, которой выпало "счастье" содержать этот никчёмный "мемориал" за свой счёт." - реально справедливо.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:07 сегодня
5 999
Jaromir

Не большая ошибка. В доме постоянно живут. Ставни закрыты по причине того, что постоянно кто-то лезет туда по ночам и не только.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:05 сегодня
5 999
sozimov2016

Подземные переходы? Не, не знаем. Это только на Гагарина можно сделать такой арт-объект для художников и вандалов. А в центре города никак.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
12:01 сегодня
5 4473
SergeyKLG

Ничего не изменится. Пробки там останутся. Зато более опасным станет переход возле сквера интернационалистов.

...
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Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
11:25 сегодня
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