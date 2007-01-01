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Экономика и бизнес

На подготовку сельхозземель в Калужской области выделили 70,4 миллиона рублей

Эти средства в нынешнем году пойдут на введение в оборот земель, сообщила 30 сентября министр финансов региона Валентина Авдеева.
Дмитрий Ивьев
09:56 сегодня
0 255
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По программе «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрены проведение кадастровых работ, подготовка проектов межевания земельных участков, а также химическая мелиорация почв.

Культуртехнические работы проведены на 628,3 гектарах, известкование кислых почв - на площади 545,3 гектара.

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Лента комментариев
pandemonium

Телевизорная площадь! Божественно.

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VGA

Порыв... Красиво.

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4 2298
v1v2v3

все бы хорошо конечно,идея хорошая,но очень помнится склон музея космонавтики и склон оврага ,где были Давингофские бани..

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harier

Что вам мешает быть в правой части картинки (заработать себе кучу пирожков)?

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18:58 29.09
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Meshootka

"Вчера произошел порыв..", "...сегодня произошел повторный порыв". Какой душевный порыв...водопровода

...
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15:13 29.09
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elisei

На Чижевского и переулок Теренинского,в 50 метрах тоже фонтанчик из под земли..

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14:54 29.09
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ниссан

как на пушкина загружать материал в электотоварах-не подскажите?

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12:17 29.09
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ниссан

чтоб вы не делали-все у вас через одно место

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12:16 29.09
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
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08:16 29.09
2 1095
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот как теперь жить на эти жалкие 75 тысяч.

...
Общество
Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 75 628 рублей
07:58 29.09
2 1216
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