На подготовку сельхозземель в Калужской области выделили 70,4 миллиона рублей
Эти средства в нынешнем году пойдут на введение в оборот земель, сообщила 30 сентября министр финансов региона Валентина Авдеева.
По программе «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрены проведение кадастровых работ, подготовка проектов межевания земельных участков, а также химическая мелиорация почв.
Культуртехнические работы проведены на 628,3 гектарах, известкование кислых почв - на площади 545,3 гектара.
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