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На подготовку сельхозземель в Калужской области выделили 70,4 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев

Эти средства в нынешнем году пойдут на введение в оборот земель, сообщила 30 сентября министр финансов региона Валентина Авдеева.

Дмитрий Ивьев 255 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники