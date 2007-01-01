Вопросы кадров обсудили на бизнес-завтраке в Калуге
Речь шла, в частности, о привязке программ обучения под потребности конкретной сферы. Пример такой работы - Федеральный технопарк профобразования.
Как отметил губернатор, там прошло обучение уже более 5000 человек из разных регионов.
Также в рамках бизнес-завтрака обсуждался поиск специалистов для нового фармкластера, который разворачивается на третьей площадке ОЭЗ «Калуга». Весной стартует строительство производств.
откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой....