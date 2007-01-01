Вопросы кадров обсудили на бизнес-завтраке в Калуге

В традиционном мероприятии в пятницу, 27 сентября, принял участие губернатор Владислав Шапша.

Речь шла, в частности, о привязке программ обучения под потребности конкретной сферы. Пример такой работы - Федеральный технопарк профобразования.

Как отметил губернатор, там прошло обучение уже более 5000 человек из разных регионов.

Также в рамках бизнес-завтрака обсуждался поиск специалистов для нового фармкластера, который разворачивается на третьей площадке ОЭЗ «Калуга». Весной стартует строительство производств.