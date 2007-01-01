В Калуге и Дзержинском районе заготавливают корма для крупного рогатого скота
Об уборочной кампании в четверг, 26 сентября, рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.
Работа на многих полях ведётся силами государственного предприятия «Калужская машинно-технологическая станция», которое находится в управлении министерства.
Корма заготавливаются в Дзержинском районе и Калуге. Убраны зерновые на 7700 гектарах. Весной было вспахано 7223 гектара.
Сейчас ведется работа над обновлением техники.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....