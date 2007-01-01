Производство молока в Калужской области выросло на 12%
В центральном федеральном округе темпы роста производства у Калужской области вторые.
По суточной продуктивности регион стал четвёртым по всей России.
Шапша напомнил, что в Хвастовичском районе строится новый агропромышленный комплекс. Он должен заработать в 2025 году.
Инвесторы также планируют расширять производство молока в Ульяновском и Тарусском районах. В последнем уже сейчас самые высокие суточные надои – 33,2 кг.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....