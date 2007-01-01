Производство молока в Калужской области выросло на 12%

За восемь месяцев показатель сельхозпроизводителей составил 385 тысяч тонн, сообщил 26 сентября губернатор региона Владислав Шапша.

В центральном федеральном округе темпы роста производства у Калужской области вторые.

По суточной продуктивности регион стал четвёртым по всей России.

Шапша напомнил, что в Хвастовичском районе строится новый агропромышленный комплекс. Он должен заработать в 2025 году.

Инвесторы также планируют расширять производство молока в Ульяновском и Тарусском районах. В последнем уже сейчас самые высокие суточные надои – 33,2 кг.